“E ora pensiamo al 2050!”. Beppe Grillo e Giuseppe Conte si sono incontrati a Marina di Bibbona. Patuanelli: “Il M5S è finalmente pronto a ripartire” (Di giovedì 15 luglio 2021) Incontro a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il garante del M5S e il leader in pectore sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede una villa. “E ora pensiamo al 2050!” ha poi scritto sulla sua pagina Facebook Grillo pubblicando una foto dell’incontro con l’ex premier. “Il MoVimento 5 Stelle è finalmente pronto a ripartire. Dobbiamo ringraziare Beppe e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Incontro adi, in provincia di Livorno, tra. Il garante del M5S e il leader in pectorestati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede una villa. “E oraal” ha poi scritto sulla sua pagina Facebookpubblicando una foto dell’incontro con l’ex premier. “Il MoVimento 5 Stelle è. Dobbiamo ringraziaree ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #LuizFelipe: “#Sarri è tra i migliori allenatori in Europa, in campo ci chiede sempre di andare a mille. Ringrazi… - Mirandola59 : RT @kiara86769608: Beppe Grillo 10 m · E ora pensiamo al 2050!?????????? - giannettimarco : RT @Agenzia_Dire: Pace fatta tra il leader in pectore @GiuseppeConteIT e il garante del @Mov5Stelle @beppe_grillo #grilloconte https://t… - Cosi49Cosimo : RT @kiara86769608: Beppe Grillo 10 m · E ora pensiamo al 2050!?????????? - ronzidante : RT @kiara86769608: Beppe Grillo 10 m · E ora pensiamo al 2050!?????????? -