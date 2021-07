“È morto oggi” Giornalismo in lutto | il decesso dopo giorni di agonia | “Sempre dalla parte della verità”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Gravenel mondo delaver lottato per diversi, è deceduto all’età di 64 anni lasciando tutti nello sgomento più totale. La sua morte è sopraggiunta nelle scorse ore, ma era in condizioni gravissime sin dallo scorso 6 luglio, quando era stato vittima di un agguato in strada. Il giornalista investigativo era stato ferito in maniera molto seria, a causa di alcuni colpi di arma da fuoco che lo avevano centrato alla testa. C’era subito stata la corsa disperata in ospedale. I medici hanno tentato l’impossibile fino all’ultimo per tenerlo in vita, ma il suo quadro clinico era ormai compromesso. Ad ...

Advertising

rtl1025 : ??'Vorremmo dedicare questa vittoria a #DavideAstori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi'. Lo h… - rotaruchristina : RT @romatoday: Operaio muore schiacciato da una bobina: nuova tragedia sul lavoro - giuseppemaria : Condoglianze ai familiari. Un lavoratore 63enne di una ditta esterna è morto oggi in seguito alle ferite riportat… - Vincenz25680846 : RT @CalendaFa: @Lucrezi97533276 Con un morto oggi nei suoi cantieri - giuvaggio : RT @romatoday: Operaio muore schiacciato da una bobina: nuova tragedia sul lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : morto oggi

'Ècircondato dalle persone che lo amano. Peter ha vissuto secondo la sua convinzione: 'In ... Immediata,, l'ondata di cordoglio in tutta l'Olanda: 'La morte di Peter de Vries è quasi ...Olanda. Peter de Vries non ce l'ha fatta. Il noto giornalista investigativo olandese, ferito il 6 luglio in un agguato armato, èin ospedale, secondo quanto ha reso noto la sua famiglia. De Vries, 64 anni, era stato raggiunto da colpi di pistola per strada ad Amsterdam dopo aver partecipato ad una trasmissione ...15 luglio 2021 Peter de Vries non ce l'ha fatta. Il noto giornalista investigativo olandese, ferito il 6 luglio in un agguato armato, è morto oggi in ospedale, secondo quanto ha reso noto la sua famig ...Gravissimo sin dai primi soccorsi, il reporter non ce l'ha fatta dopo nove giorni in ospedale. Era il nome di punta del giornalismo d'inchiesta olandese. Il premier Rutte: "Atto intollerabile, faremo ...