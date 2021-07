È morto il noto giornalista investigativo olandese Peter R de Vries

(Di giovedì 15 luglio 2021) Era ricoverato in ospedale dal 6 luglio, quando un uomo armato gli aveva sparato nel centro di Amsterdam

Advertising

ilpost : È morto il noto giornalista investigativo olandese Peter de Vries - TizianaBtz : RT @ilpost: È morto il noto giornalista investigativo olandese Peter de Vries - maurizio528 : RT @ilpost: È morto il noto giornalista investigativo olandese Peter de Vries - gemin_steven98 : RT @ilpost: È morto il noto giornalista investigativo olandese Peter de Vries - leosiligato : RT @ilpost: È morto il noto giornalista investigativo olandese Peter de Vries -

Ultime Notizie dalla rete : morto noto

Fanpage.it

Lo rendeun rapporto diffuso dal sito 14ymedio che cita fonti della società civile. Brutali i ... Almeno un, durante le proteste, secondo i media di stato. La contestazione è iniziata ......il Procuratore del luogo avrebbe volutamente fatto circolare la falsa notizia che il ragazzo... sul luogo del ritrovamento ed abbiamo constatato che si tratta di un'weichafe' Pablo Marchant ...Il famoso giornalista investigativo olandese Peter R. de Vries, 64 anni, è morto in ospedale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, a seguito delle ferite riportate nell’attacco subìto il 6 luglio scorso, ...Il noto giornalista investigativo olandese Peter R. de Vries è morto oggi in seguito all'agguato subito in strada lo scorso 6 luglio nelle vie di Amsterdam. Lo riferisce ...