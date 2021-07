È il giorno di Kucka | acclamato dai tifosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : giorno Kucka

ParmaToday

Jurajè sbarcato a Castelrotto. Il centrocampista slovacco ha raggiunto la sede del ritiro crociato, sommerso dai tifosi che gli chiedevano selfie e autografi. Maresca spera di trattenerlo, è una ...Quindi? Come anticipato qualchefa, inevitabile pensare che qualcuno possa restare a ...le mosse del Genoa (cessione di Radu e offerta per il crociato) mentre è caduto il silenzio su: ...Il giorno dopo la notte della festa italiana per la vittoria della nazionale all’Europeo coincide in casa Parma con l’inizio ufficiale della stagione 2021/2022. I crociati sono partiti questa mattina ...Javier Ribalta, direttore dell’area tecnica del Parma, intervenuto a 12 Tv Parma, ha parlato degli obiettivi del team ducale in vista del prossimo campionato di serie B: "Dal primo giorno lo abbiamo .