È Friends la serie tv più vista e rivista al mondo (Di giovedì 15 luglio 2021) La più grande tra le grandi? Friends… Gli amici più amici della tv, sono davvero i più amati in assoluto. Parola di Thortful.com che ha rivelato quali sono le 20 serie tv che non smetteremmo mai di guardare e riguardare. Meglio: che non smettiamo di guardare e riguardare. La notizia è stata rilasciata dal New York Times. Jennifer Aniston alias Rachel in Friends. La serie tv che non riusciamo a smettere di vedere e rivedere. Parola di Thortful… Friends Addiction Il risultato è appunto la conferma della nostra Friends Addiction. E non c’entra la reunion attesa per anni che ha appena ... Leggi su amica (Di giovedì 15 luglio 2021) La più grande tra le grandi?… Gli amici più amici della tv, sono davvero i più amati in assoluto. Parola di Thortful.com che ha rivelato quali sono le 20tv che non smetteremmo mai di guardare e riguardare. Meglio: che non smettiamo di guardare e riguardare. La notizia è stata rilasciata dal New York Times. Jennifer Aniston alias Rachel in. Latv che non riusciamo a smettere di vedere e rivedere. Parola di Thortful…Addiction Il risultato è appunto la conferma della nostraAddiction. E non c’entra la reunion attesa per anni che ha appena ...

Advertising

pastaIpesto : comunque io ho cominciato friends dicendo basta non shippo nessuno questo è una serie sull’amicizia mi devo godere… - pastaIpesto : comunque quanto cazzo deve essere difficile girare una serie davanti ad una audience live cioè il cast di friends magistrale - Beatrice0197 : @diorwcnda HIMYM, Friends, Grey's Anatomy (mia serie preferita) e TVD. ho in lista, però, Reign, Las Chicas del Cab… - Radio105 : Dopo tutti i suoi colleghi della celebre serie #Friends , anche #CourtneyCox è stata nominata agli Emmys per la reu… - _Think_negative : @mary_ravenclaw @Allegra06_08 Vista Ha recitato pure ruoli marginalissimi(come in friends) Ma nessuno gli rende giu… -