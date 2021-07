Due positivi al Covid sul volo da Londra all'aeroporto d'Abruzzo: è il secondo collegamento monitorato con tampone (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo i 6 casi di Covid sul volo atterrato martedì all'aeroporto d'Abruzzo da Malta, oggi sono stati individuate due persone positive al virus su 30 passeggeri arrivati ieri da Londra. Si tratta di due ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo i 6 casi disulatterrato martedì all'd'da Malta, oggi sono stati individuate due persone positive al virus su 30 passeggeri arrivati ieri da. Si tratta di due ...

