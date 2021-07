Dramma Belen | Lasciata da Antonino dopo la nascita di Luna Mari Signorini svela perché

(Di giovedì 15 luglio 2021)Spinalbese fra tre mesi lasceràe la piccolaMarì per partecipare insieme al suocero, Gustavo Rodriguez, alla prima edizione di Pekin Express trasmessa da Sky. Parola del settimanale Chi. L’indiscrezione è tutt’altro che infondata dato che pare che quest’anno la produzione di Pekin Express abbia messo mano al portafoglio per avere nel cast nomi di punta e sulla cresta dell’onda. “ha conquistato tutti.” – si legge sul settimanale Chi diretto da Alfonso. – “da Santiago a Gustavo, il papà di(si dice che a ottobre possano partire insieme per Pekin ...

il Democratico

Tanto più che la piccola è "stata fortemente voluta" dopo il dramma un aborto spontaneo . Anche suo fratello Santiago (il primogenito che la Rodriguez ha avuto otto anni fa dall'ex marito Stefano De Martino), showgirl ed ex compagna del napoletano Stefano Di Martino, ha vissuto un doloroso dramma familiare di cui ha parlato durante una delle serate in cui è stata ospite del programma di Maria De Filippi.