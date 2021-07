Draghi: “Viviamo fase decisiva per il futuro dell’Italia” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Viviamo una fase decisiva per il futuro dell’Italia, in cui l’unità è un forte valore aggiunto”. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi nel messaggio inviato in occasione dell’Assemblea dell’Ania. “L’Italia – continua il premier – è oggi chiamata ad affrontare rischi emergenti, come quelli relativi alla cybersicurezza e agli eventi estremi, a livello sanitario e climatico. I nuovi rischi e le vulnerabili strutturali richiedono una più stretta collaborazione tra pubblico e privato”. “Il settore assicurativo – sottolinea quindi Draghi – ha l’occasione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “unaper il, in cui l’unità è un forte valore aggiunto”. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Marionel messaggio inviato in occasione dell’Assemblea dell’Ania. “L’Italia – continua il premier – è oggi chiamata ad affrontare rischi emergenti, come quelli relativi alla cybersicurezza e agli eventi estremi, a livello sanitario e climatico. I nuovi rischi e le vulnerabili strutturali richiedono una più stretta collaborazione tra pubblico e privato”. “Il settore assicurativo – sottolinea quindi– ha l’occasione di ...

