Draghi e Cartabia nel carcere delle violenze: "Mai più. C'è anche una responsabilità collettiva" (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Premier Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia hanno fatto visita, nel pomeriggio di ieri, al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo i gravi episodi di violenza contro le persone detenute, da parte di diversi agenti della polizia penitenziaria. I video diffusi sull'episodio hanno fatto il giro del mondo, suscitando un certo clamore. Un'inchiesta è un corso e vede indagate decine di persone a vario titolo. "Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire", ha detto Draghi al termine della visita. "Quello che abbiamo visto negli ...

