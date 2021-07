“Dovevo mettere la retromarcia”. E invece le foto fanno il giro dell’Italia. Dov’è finita con la sua auto (Di giovedì 15 luglio 2021) Ha perso il controllo della macchina che stava guidando e si è schiantata contro una vetrina. È successo questa mattina tra attimi di paura. A quanto si apprende l’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino. Alla guida dell’auto, una Fiat 500, c’era una farmacista di 55 anni, rimasta sotto choc. Secondo una ricostruzione degli agenti della polizia di Stato e della Polizia Locale, invece di inserire la retromarcia per lasciare il posto di parcheggio avrebbe ingranato la prima. Non facendo in tempo a rendersene conto e finendo così sul marciapiede per poi schiantarsi contro la vetrata. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Ha perso il controllo della macchina che stava guidando e si è schiantata contro una vetrina. È successo questa mattina tra attimi di paura. A quanto si apprende l’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino. Alla guida dell’, una Fiat 500, c’era una farmacista di 55 anni, rimasta sotto choc. Secondo una ricostruzione degli agenti della polizia di Stato e della Polizia Locale,di inserire laper lasciare il posto di parcheggio avrebbe ingranato la prima. Non facendo in tempo a rendersene conto e finendo così sul marciapiede per poi schiantarsi contro la vetrata. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata ...

