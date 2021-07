Dopo il trionfo agli Europei 2020 Bernardeschi sposa Veronica Ciardi. E gli azzurri vanno in vacanza - FOTO (Di giovedì 15 luglio 2021) Il rompete le righe è arrivato. Gli azzurri di Roberto Mancini, Dopo la bella vittoria a Euro2020, partono per le vacanze: un meritato riposo visto il mese intenso tra Coverciano, Olimpico e Wembley.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) Il rompete le righe è arrivato. Glidi Roberto Mancini,la bella vittoria a Euro, partono per le vacanze: un meritato riposo visto il mese intenso tra Coverciano, Olimpico e Wembley....

Advertising

repubblica : L’allarme degli esperti dopo la sbornia da trionfo: “Il virus ce la farà pagare” - fanpage : 'Ho commentato qualsiasi evento, non mi manca più nulla. La differenza tra il 2006 e il 2021? I figli, ricevere una… - SkyTG24 : 'Oggi si è chiuso un cerchio', Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono abbracciati in lacrime dopo il trionfo del… - infoitsport : Napoli, Insigne lacrime di gioia dopo il trionfo: 'Lo dedico alla mia famiglia. Non dimentico i sacrifici che… - infoitsport : Mancini a Jesi dopo il trionfo con l’Italia: “Emozione per tutti gli italiani, è bellissimo” -