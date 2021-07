Advertising

occhio_notizie : 'Discarica' di roulotte ad Eboli: blitz dei carabinieri, scatta il sequestro - salernotoday : 'Discarica' di roulotte ad Eboli: blitz dei carabinieri, scatta il sequestro - anteprima24 : ** #Accademia #Kronos scopre discarica ruolotte, Carabinieri sequestrano tutto (FOTO) ** - infoitinterno : Bari, da mercatino a discarica: depositi e roulotte degli operai tra i rifiuti. In caso d'incendio iniziate a prega… -

Ultime Notizie dalla rete : Discarica roulotte

anteprima24.it

... però, di fatto, un vero e proprio deposito di rifiuti speciali non pericolosi tra terreni coltivati ma in ogni caso mettendo a rischio le vicine abitazioni, dal momento che lesono composte ...... o forse lo devo chiedere alle decine didi nomadi che si sono ristabilite sul lungomare e ... 1)differenziata gratis per tutti 12 ore al giorno 7 gg su 7 2) controlli della polizia ...LIVORNO. Quasi 6mila metri quadri di verde tirato a lucido da Aamps e Avr, la carcassa di un motorino e una roulotte fatiscente rimossi dai baschi rossi del Nucleo sicurezza urbana della polizia munic ...Blitz dei carabinieri ad Eboli, scatta il sequestro in una “discarica” di roulotte. I Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia insieme al personale tecnico del Nucleo Guardie Giurate Ambientali ...