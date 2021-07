Discarica Albano, Raggi firma ordinanza per riapertura (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – La sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la riapertura della Discarica di Albano Laziale. L’impianto, come disposto dalla sindaca, potrà accogliere fino ad un massimo di 1.100 tonnellate al giorno di scarti lavorati dagli impianti di trattamento, per un periodo di 180 giorni. Il provvedimento, si legge in una nota, “è stato disposto per far fronte, nel breve periodo, alla crisi nella gestione del ciclo dei rifiuti che sta interessando le province del Lazio.” “L’ordinanza, infatti, individua la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – La sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia, hato un’contingibile e urgente per ladelladiLaziale. L’impianto, come disposto dalla sindaca, potrà accogliere fino ad un massimo di 1.100 tonnellate al giorno di scarti lavorati dagli impianti di trattamento, per un periodo di 180 giorni. Il provvedimento, si legge in una nota, “è stato disposto per far fronte, nel breve periodo, alla crisi nella gestione del ciclo dei rifiuti che sta interessando le province del Lazio.” “L’, infatti, individua la ...

