DIRETTA Roma-Montecatini | streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole ORA LIVE | 0-0 inizia il match!

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo tanta attesa i tifosi dellasono pronti ail debutto della propria squadra allenata da José Mourinho in questa pre-season. La nuovadi Mourinho infatti scenderà in campo nella primadi questa Estate contro il, squadra che milita in Eccellenza.si prospetta un match molto interessante in cui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lapareggia contro il Cagliari, 2-2 inin ...