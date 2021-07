Diana Del Bufalo ha un nuovo amore? Spunta un presunto flirt segreto

(Di giovedì 15 luglio 2021)Delè tornata a sorridere al fianco di una nuova persona? Dopo la fine della relazione con Edoardo Tavassi, l’ex concorrente di Amici potrebbe aver intrapreso una nuova relazione. A svelarci qualcosa in più del” è il portale VeryInutilPeople anche se la diretta interessata al momento non avrebbe confermato alcuna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

diana_militaru : RT @LaVeritaWeb: I tifosi del ddl Zan sono gli stessi che spingono per discriminare chi evita l'iniezione. - blogtivvu : #DianaDelBufalo ha un nuovo amore? Spunta un presunto flirt segreto - zazoomblog : Diana Del Bufalo ha un nuovo compagno (che cerca di tenere nascosto): ecco chi sarebbe - #Diana #Bufalo #nuovo… - IsaeChia : Diana Del Bufalo ha un nuovo compagno (che cerca di tenere nascosto): ecco chi sarebbe #amici #chediociaiuti - diana_militaru : COVID-19, MENZOGNE & VACCINI DA DITTATURA MILITARE. “Nei Locali Pubblici solo col GreenPass” Figliuolo vuole il Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Del

Il Sussidiario.net

Bufalo, nuovo fidanzato?/ Avvistata con il batterista Michele Villetti Marco Verratti dopo Laura Zazzara è Jessica Aidi la nuova regina di casa Il matrimonio di Marco Verratti e Jessica ...Bufalo è tornata a sorridere al fianco di una nuova persona? Dopo la fine della relazione con Edoardo Tavassi , l'ex concorrente di Amici potrebbe aver intrapreso una nuova relazione. A ...La festa degli anziani in piazza fonte Diana a Comiso, mercoledì 14 luglio ... normalità nel pieno rispetto delle regole anti covid e per ribadire la necessità del vaccino come soluzione per rimettere ...Diana Del Bufalo ha un nuovo compagno (che cerca di tenere nascosto): ecco chi sarebbe. Accantonata la relazione con Edoardo Tavassi, fratel ...