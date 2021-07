Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Diana Bracco dona la barca storica “Beatrice” al Comune di Imperia - - MasterblogBo : IMPERIA (ITALPRESS) – “Beatrice”, imbarcazione in legno di valore storico, è stata donata al Comune di Imperia. La… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Diana Bracco dona la barca storica “Beatrice” al Comune di Imperia -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Diana Bracco dona la barca storica “Beatrice” al Comune di Imperia - - CorriereCitta : Diana Bracco dona la barca storica “Beatrice” al Comune di Imperia -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Bracco

E' la svizzera Bobst ad aggiudicarsi la storica azienda Cerutti battendo sul filo di lana la cordata italiana composta da Marco Drago,, Ernesto Pellegrini e Franco Goglio e affiancata da Invitalia. La seconda asta competitiva per rilevare i rami d'azienda Officine Meccaniche Giovanni Cerutti e Cerutti Packaging Equipment,...Alla cerimonia hanno preso parte, oltre all'imprenditricee al sindaco di Imperia Claudio Scajola, il professore del Nautico Luca Bonjean, l'assessore comunale alla Cultura Marcella ...IMPERIA (ITALPRESS) – “Beatrice”, imbarcazione in legno di valore storico, è stata donata al Comune di Imperia. La cerimonia ...Roma, 15 lug. "Diana Bracco non ha fatto bene: ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e a donarlo a Imperia". Cino Ricci, lo skipper di Azzurra, promuo ...