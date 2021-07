“Devo fermarmi”. Il cantante italiano in clinica per disintossicarsi: “Prima che sia troppo tardi” (Di giovedì 15 luglio 2021) Un lungo post su Instagram nel quale annuncia di volere cambiare vita. Parole che arrivano insieme all’annuncio del suo nuovo album. “Perché un passo Prima? Perché ho deciso di fermarmi Prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non. Questi sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico. E non parlo “solo” del lockdown e delle difficoltà con le quali tutti abbiamo dovuto scontrarci nelle quattro mura di casa nostra”. “Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Un lungo post su Instagram nel quale annuncia di volere cambiare vita. Parole che arrivano insieme all’annuncio del suo nuovo album. “Perché un passo? Perché ho deciso diche sia, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non. Questi sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico. E non parlo “solo” del lockdown e delle difficoltà con le quali tutti abbiamo dovuto scontrarci nelle quattro mura di casa nostra”. “Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla ...

tooxanxious : Non io che studio 10 minuti e poi faccio pausa, poi altri 10 minuti, poi pausa ecc. Perché è da dicembre che studio… - Paolo52364232 : 2/2 sapranno dove buttare le batterie delle auto elettriche che inquinano anche euelle? Perché se per fare Roma Bol… - yoongiskye : non stanno le twice ma ogni volta che mi trovo momo in tl devo fermarmi un attimo perché iniziano a tremarmi le man… - melainfabula : Ho perso un altro chilo, cosa di cui sono felicissima, il problema sta nel fatto che devo fermarmi nel perdere peso… - fookinavoxados : no sto tipo troppo in ansia per il libro quindi non riesco più a leggerlo e devo fermarmi via -

Ultime Notizie dalla rete : Devo fermarmi Uomini e Donne, Roberta Di Padua spiazza tutti: drastica decisione, nessuno l'avrebbe mai immaginato ... avete mai visto il suo ex compagno? È il fratello di un tronista 'Alla fine ho deciso di fermarmi ... Mi devo disintossicare da tutta questa cattiveria', facendo riferimento ai commenti e alle ...

Gli 'Happy Days' di Antetokounmpo: la star dei Bucks continua a crescere ... anche il fatto che si parli di come fermarmi lo interpreto come un segno di rispetto. I Suns vogliono 'costruire un muro' per gestire la mia presenza sotto canestro? Io allora devo essere bravo a ...

"Vorrei fermarmi qui, per me e per la mia famiglia" Città della Spezia Verde: “Devo ringraziare Garcia che ha creduto in me” “A Roma ho variato un paio di ruoli fra cui anche il terzino” Daniele Verde, ex attaccante della Roma oggi allo Spezia, dal ritiro del club ligure ha parlato del suo passato in giallorosso: “È stato d ...

"Vorrei fermarmi qui, per me e per la mia famiglia" L´ala aquilotta attende la seconda figlia. "Non amo i ritiri, ma sono necessari. Devo tutto a Meluso, che ha creduto in me da subito. Con Motta sarà un calcio propositivo" ...

... avete mai visto il suo ex compagno? È il fratello di un tronista 'Alla fine ho deciso di... Midisintossicare da tutta questa cattiveria', facendo riferimento ai commenti e alle ...... anche il fatto che si parli di comelo interpreto come un segno di rispetto. I Suns vogliono 'costruire un muro' per gestire la mia presenza sotto canestro? Io alloraessere bravo a ...“A Roma ho variato un paio di ruoli fra cui anche il terzino” Daniele Verde, ex attaccante della Roma oggi allo Spezia, dal ritiro del club ligure ha parlato del suo passato in giallorosso: “È stato d ...L´ala aquilotta attende la seconda figlia. "Non amo i ritiri, ma sono necessari. Devo tutto a Meluso, che ha creduto in me da subito. Con Motta sarà un calcio propositivo" ...