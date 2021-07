Deddy possibile nuovo tronista di Uomini e Donne? Ecco la verità (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ultime voci parlano della presunta possibilità dell' ex allievo di amici, Deddy, di diventare tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne. Deddy nuovo tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne? Manca pochissimo all'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e l'attenzione si concentra sui possibili nomi dei nuovi tronisti.Stando alle ultime indiscrezionii , Deddy potrebbe far parte di Uomini e Donne come di ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ultime voci parlano della presunta possibilità dell' ex allievo di amici,, di diventarenella prossima edizione dinella prossima stagione di? Manca pochissimo all'inizio della nuova edizione die l'attenzione si concentra sui possibili nomi dei nuovi tronisti.Stando alle ultime indiscrezionii ,potrebbe far parte dicome di ...

