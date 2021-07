Ddl Zan – Pro Vita & Famiglia: “Renzi ammette che il gender esiste” (Di giovedì 15 luglio 2021) – “Lo ammette anche Matteo Renzi, che sicuramente non è un fan di Pro Vita & Famiglia, quando chiede di togliere i riferimenti all’identità di genere e alle scuole nel Ddl Zan: il gender c’è e non deve entrare nelle scuole!” così Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, dopo aver letto l’intervista del leader di Italia Viva su Fanpage. “Come abbiamo già avuto modo di dimostrare nel nostro dossier gender – conclude Jacopo Coghe (nella foto), vice presidente della onlus – Pro Vita ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) – “Loanche Matteo, che sicuramente non è un fan di Pro, quando chiede di togliere i riferimenti all’identità di genere e alle scuole nel Ddl Zan: ilc’è e non deve entrare nelle scuole!” così Toni Brandi, presidente di Proonlus, dopo aver letto l’intervista del leader di Italia Viva su Fanpage. “Come abbiamo già avuto modo di dimostrare nel nostro dossier– conclude Jacopo Coghe (nella foto), vice presidente della onlus – Pro...

Advertising

davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - MonicaCirinna : Il #ddlZan non si occupa di regolare circolazione delle idee, ma solo di proteggere la dignità delle persone. Ascol… - fattoquotidiano : La senatrice di Forza Italia difende il ddl Zan e si commuove: “Quando mia madre capì di me disse ‘ho paura per te'… - jesuishumain16 : RT @pioggiaIatte: diventerà un mondo civile quando ai politici sarà vietato di fare disinformazione. Quello che sta succedendo (da mesi) co… - aka_sindaco : RT @federiconichele: Del DDL ZAN non frega un cazzo neanche ai froci. Smettetela di darci importanza non porta niente a livello economico -