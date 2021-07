Ddl Zan, la coerenza di Scalfarotto: “I leghisti sostengono la vergognosa legge omofobica di Orban. Ma abbiamo fiducia in una trattativa con loro” (Di giovedì 15 luglio 2021) La difficile posizione di Italia viva sul ddl Zan è sostenuta dal deputato del partito guidato da Matteo Renzi, Ivan Scalfarotto, che a un incontro online organizzato dalla Fondazione Einaudi dice: “Tradizionalmente su queste tematiche Lega e Fratelli d’Italia hanno sempre avuto posizioni di grande chiusura e in questo momento in Europa si sta discutendo una legge ungherese, omofobica, che la Commissione europea definisce una vergogna. Purtroppo la Laga a Fratelli d’Italia non hanno preso le distanza da questa legge. Dunque – argomenta Scalfarotto – aprire con loro una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) La difficile posizione di Italia viva sul ddl Zan è sostenuta dal deputato del partito guidato da Matteo Renzi, Ivan, che a un incontro online organizzato dalla Fondazione Einaudi dice: “Tradizionalmente su queste tematiche Lega e Fratelli d’Italia hanno sempre avuto posizioni di grande chiusura e in questo momento in Europa si sta discutendo unaungherese,, che la Commissione europea definisce una vergogna. Purtroppo la Laga a Fratelli d’Italia non hanno preso le distanza da questa. Dunque – argomenta– aprire conuna ...

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - borghi_claudio : Ma non ci posso credere. Sospeso quel noto facinoroso adolescente di SFORZA FOGLIANI ????? Sforza Fogliani sospeso… - vitti2173 : RT @ShooterHatesYou: Gli interventi deliranti in Senato sul DDL Zan - Mirkosway74 : RT @Ilconservator: Suicidi in aumento ma vuoi mettere il Ddl Zan ? -