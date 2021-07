Ddl Zan, il “muro contro muro” è solo apparente: nella maggioranza la trattativa è aperta (Di giovedì 15 luglio 2021) Lascia più d’una perplessità quel voto, uno solo, mancato per mandare in soffitta il ddl Zan. Non tutto, infatti, è come sembra. Di tanto, almeno, sono convinti alcuni senatori di Fratelli d’Italia, cui non è sfuggita qualche assenza ingiustificata tra le file leghiste (tre) e forziste (quattro). Ma è altrettanto vero che all’appello, sull’altro fronte, mancavano 14 grillini, di cui cinque non in missione. La sensazione, insomma, è che Salvini e Tajani vogliano lasciare almeno socchiusa la porta alla mediazione. Tanto più che decisivi sono risultati i voti di Italia Viva e quelli gruppo per le Autonomie, che cerca di modificare il ddl Zan da sinistra. Letta smentisce ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Lascia più d’una perplessità quel voto, uno, mancato per mandare in soffitta il ddl Zan. Non tutto, infatti, è come sembra. Di tanto, almeno, sono convinti alcuni senatori di Fratelli d’Italia, cui non è sfuggita qualche assenza ingiustificata tra le file leghiste (tre) e forziste (quattro). Ma è altrettanto vero che all’appello, sull’altro fronte, mancavano 14 grillini, di cui cinque non in missione. La sensazione, insomma, è che Salvini e Tajani vogliano lasciare almeno socchiusa la porta alla mediazione. Tanto più che decisivi sono risultati i voti di Italia Viva e quelli gruppo per le Autonomie, che cerca di modificare il ddl Zan da sinistra. Letta smentisce ...

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - borghi_claudio : Ma non ci posso credere. Sospeso quel noto facinoroso adolescente di SFORZA FOGLIANI ????? Sforza Fogliani sospeso… - robertofederic8 : RT @federiconovella: Avremo almeno il diritto di discutere sul #greenpass, o va preso a scatola chiusa come il ddl zan? - avatar1dory : RT @LaStampa: Ddl Zan: ripresa la discussione, alta tensione in aula al Senato -