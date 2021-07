Ddl Zan, i teoremi di Pillon: “Gli azzurri dopo la vittoria chiamano la mamma, non il genitore 1. Abbiamo anticorpi contro il superamento del binarismo sessuale” (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo il senatore Simone Pillon, intervenuto in Senato durante la discussione sul Ddl Zan, l’Italia ha gli “anticorpi” per resistere all’idea della necessità del “superamento del binarismo sessuale”. anticorpi che troverebbero riscontro anche nei recenti campionati europei di calcio: “Tutti Abbiamo esultato per la vittoria dell’Italia agli Europei. È stato interessante vedere quale è stata la prima reazione dei giocatori. Non hanno telefonato al genitore 1 o al genitore 2. Hanno chiamato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo il senatore Simone, intervenuto in Senato durante la discussione sul Ddl Zan, l’Italia ha gli “” per resistere all’idea della necessità del “del”.che troverebbero risanche nei recenti campionati europei di calcio: “Tuttiesultato per ladell’Italia agli Europei. È stato interessante vedere quale è stata la prima reazione dei giocatori. Non hanno telefonato al1 o al2. Hanno chiamato la ...

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - StefanoIntorre : RT @LaNotiziaTweet: M5S e Pd compatti sul #ddlZan. Al #Senato la legge tiene, ma vacilla. Respinte le sospensive con un solo voto di scarto… - atis_valeria : RT @vucciria79: Il ddl Zan è una cosa che ti riguarda pure se sei eterosessuale. A meno che tu non abbia deciso di far crescere i tuoi figl… -