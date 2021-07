Ddl Zan, ho ascoltato la discussione al Senato e mi sono pentita. Ma dovete capire il perché (Di giovedì 15 luglio 2021) Mi sono messa ad ascoltare tutta la discussione in aula sul ddl Zan, appuntando le assurdità più clamorose. Poi mi sono pentita, ma mi sembra giusto raccontarvi come mai. L’intervento di Marco Perosino (Forza Italia) è praticamente una puntata di Voyager. Secondo lui il testo in esame è addirittura dannoso per lo sviluppo della società. perché? perché la società esiste da sempre e si fonda sull’educazione che uno riceve dalla famiglia. Non è compito dello Stato educare. È sicuro, Senatore? E allora non parliamo più di antimafia. Non celebriamo la Giornata della Memoria per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Mimessa ad ascoltare tutta lain aula sul ddl Zan, appuntando le assurdità più clamorose. Poi mi, ma mi sembra giusto raccontarvi come mai. L’intervento di Marco Perosino (Forza Italia) è praticamente una puntata di Voyager. Secondo lui il testo in esame è addirittura dannoso per lo sviluppo della società.la società esiste da sempre e si fonda sull’educazione che uno riceve dalla famiglia. Non è compito dello Stato educare. È sicuro,re? E allora non parliamo più di antimafia. Non celebriamo la Giornata della Memoria per ...

