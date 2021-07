Ddl Zan e Libia, la doppia fronda dentro il Pd (Di giovedì 15 luglio 2021) doppia fronda per Enrico Letta. Alla Camera, dove ha trattato con il governo sul rifinanziamento della missione in Libia con l’obiettivo di “europeizzarla” tra un anno, il Pd incontra la contestazione “da sinistra” di chi vuole troncare subito i rapporti con la Guardia Costiera di Tripoli: nove deputati Dem votano contro e quattro si astengono. Commenta Matteo Orfini, leader dei Giovani Turchi: “Giornata orribile, si è votata la tortura a tempo determinato...”. Al Senato, dove non ha (finora) trattato con Lega, Forza Italia e Italia Viva sul ddl Zan, il Pd deve gestire la linea alternativa “da destra” dei dialoganti: in assemblea l’ex ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021)per Enrico Letta. Alla Camera, dove ha trattato con il governo sul rifinanziamento della missione incon l’obiettivo di “europeizzarla” tra un anno, il Pd incontra la contestazione “da sinistra” di chi vuole troncare subito i rapporti con la Guardia Costiera di Tripoli: nove deputati Dem votano contro e quattro si astengono. Commenta Matteo Orfini, leader dei Giovani Turchi: “Giornata orribile, si è votata la tortura a tempo determinato...”. Al Senato, dove non ha (finora) trattato con Lega, Forza Italia e Italia Viva sul ddl Zan, il Pd deve gestire la linea alternativa “da destra” dei dialoganti: in assemblea l’ex ...

Advertising

davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - MonicaCirinna : Il #ddlZan non si occupa di regolare circolazione delle idee, ma solo di proteggere la dignità delle persone. Ascol… - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - Rodolfo15963332 : RT @federiconovella: Avremo almeno il diritto di discutere sul #greenpass, o va preso a scatola chiusa come il ddl zan? - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Tra Gasparri e la Picierno è rissa totale sul ddl Zan #mauriziogasparri #pinapicierno #lariachetira #la7 #iltempoquotidiano… -