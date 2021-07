Ddl Zan, al Senato il dibattito arenato tra le correnti politiche. Palazzo Madama si spacca su tre articoli (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Ddl Zan , a fatica, continua il suo iter di discussione in Senato. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 luglio, la proposta di legge del deputato del Partito Democratico ha rischiato di arenarsi ma,... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Ddl Zan , a fatica, continua il suo iter di discussione in. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 luglio, la proposta di legge del deputato del Partito Democratico ha rischiato di arenarsi ma,...

Advertising

davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - federiconovella : Avremo almeno il diritto di discutere sul #greenpass, o va preso a scatola chiusa come il ddl zan? - canevarius : @AndreaMarcucci In tema di Ddl Zan è meglio se parli come mangi, perché non si capisce come la pensi ! - cavalierebianc5 : RT @MT_Meli_: @assurdistan @elevisconti @Axen0s @RobertoBurioni Col DDL Zan rischierebbe la galera. -