Dayane Mello: famiglia e nuovi progetti professionali per un’estate che mira alle vette del successo [FOTO] (Di giovedì 15 luglio 2021) Non ha lasciato nulla al di fuori della porta rossa Dayane Mello quando è entrata, solo pochi mesi fa, nella Casa più famosa d’Italia. La modella brasiliana si è tuffata a capofitto nell’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip senza remore. Ha mostrato al pubblico di Canale 5 e ai suoi compagni d’avventura i lati caratteriali … L'articolo Dayane Mello: famiglia e nuovi progetti professionali per un’estate che mira alle vette del successo FOTO ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 luglio 2021) Non ha lasciato nulla al di fuori della porta rossaquando è entrata, solo pochi mesi fa, nella Casa più famosa d’Italia. La modella brasiliana si è tuffata a capofitto nell’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip senza remore. Ha mostrato al pubblico di Canale 5 e ai suoi compagni d’avventura i lati caratteriali … L'articoloperchedel...

Advertising

austerix22 : COME È BELLO FAR PARLARE DI SÈ CON IL NOME DEGLI ALTRI -cit. DAYANE MELLO - Podis14 : 'COM'È BELLO FAR PARLARE DI SÉ COI NOMI DEGLI ALTRI, FACILE COSÌ' Dayane Cristina Mello te amo. #exrosmello #mellos - adryh310 : DAYANE MELLO ARTE , MAESTRIA , SAPIENZA , SACRIFICIO - Cecilia_esse : 15.07.2021 DAYANE CRISTINA MELLO DA DELLA MORTA DI FAMA A MADRE TERESA DA MESSINA SENZA PECCATI. NOI C'ERAVAMO - fraaancescaaa17 : DAYANE MELLO ON FIRE AMIAMO VEDERLA #Mellos -