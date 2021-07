Dayane Mello e il bacio ' rubato' a Rosalinda Cannavò | il video sfogo su Instagram

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dayanarisponde via social aha confidato in una recente intervista di un '' da parte della sua ex coinquilina al Grande Fratello Vip : la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha confidato in una recente intervista di un 'bacio rubato' da parte della sua ex coinquilina al Grande Fratello Vip : la notizia ha avuto un grosso eco nelle rete eha ...Rosalinda Cannavò è al centro della polemica a causa di alcune sue recenti dichiarazioni su. Lei ha raccontato la sua verità. Rosalinda Cannavò enella casa più spiata d'Italia hanno dato vita ad una bellissima amicizia, anche se verso la fine del loro percorso si ...Dayane Mello si è difesa pubblicamente dopo che Rosalinda Cannavò ha affermato di essersi sentita a disagio per un suo bacio sulle labbra.Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, la coppia di amiche protagoniste dell'ultimo Grande Fratello Vip, torna di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. In questi giorni, l'attrice siciliana ha ...