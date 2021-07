Dal GF Vip alla musica: “pronti a ballare?”, l’annuncio coglie tutti di sorpresa (Di giovedì 15 luglio 2021) ; il singolo è uscito proprio oggi, giovedì 15 luglio. Un annuncio assolutamente inaspettato, che ha fatto esplodere di gioia i fan. A lanciarlo, nella giornata di ieri, sui social è stata un’amatissima concorrente del GF Vip 5. Come altri suoi colleghi, anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 luglio 2021) ; il singolo è uscito proprio oggi, giovedì 15 luglio. Un annuncio assolutamente inaspettato, che ha fatto esplodere di gioia i fan. A lanciarlo, nella giornata di ieri, sui social è stata un’amatissima concorrente del GF Vip 5. Come altri suoi colleghi, anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ApkShiro_VIP : RT @stanzaselvaggia: Dittatura militare, proteste, il Covid da 200 a 7000 casi al giorno in un mese, carenza di ossigeno, medici perseguita… - StreetNews24 : Maria Monsè è un’attrice, conduttrice e showgirl italiana. Nel 2018 partecipa al Grande Fratello Vip e al momento è… - ForzaItaIiaViva : RT @renzionario: Sono ufficialmente indagato per finanziamento illecito. Avrei casualmente ricevuto dal manager dei vip Presta bonifici par… - renzionario : RT @renzionario: Sono ufficialmente indagato per finanziamento illecito. Avrei casualmente ricevuto dal manager dei vip Presta bonifici par… - davidemonge : RT @renzionario: Sono ufficialmente indagato per finanziamento illecito. Avrei casualmente ricevuto dal manager dei vip Presta bonifici par… -