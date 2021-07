Dal Cdm misure a tutela dei lavoratori di aziende in crisi (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha tra l’altro adottato misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi.Il testo prevede due norme.Esonero quote Tfr. La proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal cosiddetto contributo di licenziamento. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha tra l’altro adottatourgenti adeidellein.Il testo prevede due norme.Esonero quote Tfr. La proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal cosiddetto contributo di licenziamento. ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal Cdm Ok alle misure a tutela dei lavoratori di aziende in crisi Il Cdm ha anche approvato due norme proposte dal Ministro Andrea Orlando. La prima norma consente ad Embraco l'accesso integralmente gratuito alla proroga della cassa per cessazione di sei mesi, ...

Embraco ed Ex Ilva, via libera agli ammortizzatori sociali dal Cdm. Ok all’integrazione cassa Covid La Stampa Dal Cdm misure a tutela dei lavoratori di aziende in crisi Il testo prevede due norme. Esonero quote Tfr. La proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre ...

