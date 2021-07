Da Kaio Jorge ai gioielli del Sassuolo | il Milan ora cerca gol ' giovani'

(Di giovedì 15 luglio 2021) Paolo Maldini ci ha scherzato su, parlando dell'età media dei centravanti rossoneri: Ibra più Giroud, alla faccia della filosofiacentrata sui. In realtà, Zlatan e Olivier sono le ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge #Calciomercato - marcoconterio : ?? ?? ? #Milan forte su Kaio Jorge ???? del #Santos. Il club vuole un altro 9 dopo Giroud. Kaio ha promesso al club che… - CalcioNapoli24 : - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?? ?? ? #Milan forte su Kaio Jorge ???? del #Santos. Il club vuole un altro 9 dopo Giroud. Kaio ha promesso al club che non… - GIUSPEDU : RT @NickCecca: Il Milan forte su Kaio Jorge del Santos, i rossoneri pronti ad anticipare la concorrenza @AntoVitiello @MilanNewsit -

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

? Il primo nome della lista è quello di, golden boy del Santos che piace molto anche a Napoli e Tottenham. Sarà svincolato a partire da fine 2021 e il Milan aveva inizialmente ...Nome bollente del calciomercato della Serie A è certo quello di, di recente accostato al Milan, ma pure finito nel mirino di diverse squadre del primo campionato nazionale. Parliamo dunque della punta centrale classe 2002, in maglia del Santos e in ...Benitez vuole Koulibaly, proposta da 35 milioni più bonus, De Laurentiis chiede 60. Milan: fatta per Diaz; l'Inter si avvicina a Bellerin ...L’idea del Milan è di prendere anche una punta giovane da mettere dietro a Ibrahimovic e Giroud. Lo ha confermato Paolo Maldini e oggi ne parla La Gazzetta dello Sport: “Il primo della lista ora è Kai ...