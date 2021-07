Da chi nega l’omofobia a chi parla di pretesto «per vendere smalti da uomo»: gli attacchi in Senato per affossare il ddl Zan – Il video (Di giovedì 15 luglio 2021) Da giorni il Senato – dove si discute del ddl Zan – sembra essersi trasformato in uno show televisivo, in un palcoscenico su cui alcuni Senatori si lanciano in discorsi fantasiosi, non provati dai fatti, per attaccare la legge contro l’omotransbifobia. Si passa da Massimiliano Romeo della Lega secondo cui il «genere neutro serve per vendere più facilmente gli smalti agli uomini» (la frecciatina sembrerebbe essere tutta per Fedez, il rapper da sempre in prima linea nella battaglia per l’approvazione della legge) fino a Andrea Cangini di Forza Italia che, ironicamente, dice di voler tutelare «anche i “ciccioni”, i portatori ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Da giorni il– dove si discute del ddl Zan – sembra essersi trasformato in uno show televisivo, in un palcoscenico su cui alcuniri si lanciano in discorsi fantasiosi, non provati dai fatti, per attaccare la legge contro l’omotransbifobia. Si passa da Massimiliano Romeo della Lega secondo cui il «genere neutro serve perpiù facilmente gliagli uomini» (la frecciatina sembrerebbe essere tutta per Fedez, il rapper da sempre in prima linea nella battaglia per l’approvazione della legge) fino a Andrea Cangini di Forza Italia che, ironicamente, dice di voler tutelare «anche i “ciccioni”, i portatori ...

