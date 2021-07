Cuneo, morto agricoltore durante il lavoro nei campi: schiacciato dal trattore su cui si trovava (Di giovedì 15 luglio 2021) Ennesimo morto sul lavoro, poco dopo le 21 di giovedì, a Serravalle Langhe, paesino di poco più di 300 abitanti della provincia di Cuneo. Un anziano agricoltore che lavorava la propria vigna in località Langa 12, qualche chilometro a Nord del centro abitato, è morto schiacciato dal trattore su cui si trovava, ribaltatosi per cause in corso di accertamento. Inutile l’intervento dei Vigili del Fuoco delle squadre di Alba, Dogliani e Cuneo. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno constatato il decesso dell’uomo dopo un estremo tentativo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Ennesimosul, poco dopo le 21 di giovedì, a Serravalle Langhe, paesino di poco più di 300 abitanti della provincia di. Un anzianoche lavorava la propria vigna in località Langa 12, qualche chilometro a Nord del centro abitato, èdalsu cui si, ribaltatosi per cause in corso di accertamento. Inutile l’intervento dei Vigili del Fuoco delle squadre di Alba, Dogliani e. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno constatato il decesso dell’uomo dopo un estremo tentativo di ...

