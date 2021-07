Cuba, proteste contro governo: oltre 5mila gli arresti (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono più di cinquemila le persone arrestate a Cuba durante i tre giorni di proteste contro il governo, tra cui 120 attivisti e giornalisti. Lo rende noto un rapporto diffuso dal sito 14ymedio che cita fonti della società civile. Brutali i metodi usati dalle forze della sicurezza nei confronti dei manifestanti, come si vede anche dai filmati diffusi da Human Rights Watch. Almeno un morto, durante le proteste, secondo i media di stato. La contestazione è iniziata domenica, quando migliaia di Cubani sono scesi per le strade per protestare contro la repressione del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono più di cinquemila le persone arrestate adurante i tre giorni diil, tra cui 120 attivisti e giornalisti. Lo rende noto un rapporto diffuso dal sito 14ymedio che cita fonti della società civile. Brutali i metodi usati dalle forze della sicurezza nei confronti dei manifestanti, come si vede anche dai filmati diffusi da Human Rights Watch. Almeno un morto, durante le, secondo i media di stato. La contestazione è iniziata domenica, quando migliaia dini sono scesi per le strade per protestarela repressione del ...

