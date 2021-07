Cuba, non si ferma la repressione del regime: 5000 arresti. E l’Avana revoca i dazi (Di giovedì 15 luglio 2021) Non si fermano le proteste a Cuba. Con migliaia e migliaia di persone in strada in tutte le principali città dell’isola. Per manifestare contro il regime e contro una crisi economica diventata insostenibile. Cuba, il governo revoca i dazi Prime concessioni del governo Cubano dopo le sollevazioni iniziate domenica 11 luglio. l’Avana o ha autorizzato l’ingresso temporaneo “senza limiti” nel Paese di generi alimentari, prodotti da toeletta e medicinali. Tutte merci che scarseggiano nel mercato nazionale, senza il pagamento di tariffe. Queste importazioni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Non sino le proteste a. Con migliaia e migliaia di persone in strada in tutte le principali città dell’isola. Per manifestare contro ile contro una crisi economica diventata insostenibile., il governoPrime concessioni del governono dopo le sollevazioni iniziate domenica 11 luglio.o ha autorizzato l’ingresso temporaneo “senza limiti” nel Paese di generi alimentari, prodotti da toeletta e medicinali. Tutte merci che scarseggiano nel mercato nazionale, senza il pagamento di tariffe. Queste importazioni ...

