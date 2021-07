Cristina Chiabotto | prime vacanze di famiglia in tre | ecco dove ha soggiornato la showgirl

(Di giovedì 15 luglio 2021) Anche quest’estate i VIP non perdono l’occasione per godersi qualche giorno di tranquillità lontano dai riflettori, ma non sempre ci riescono. Questa volta è stataa essere stata paparazzata in compagnia di suo marito, Marco Roscio. La coppia ha da poco accolto l’arrivo nelle loro vite di Luce Maria, la loro prima figlia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Gli viene successivamente affidata la conduzione de 'Le Iene' , il noto programma di Italia 1, insieme ad una figura femminile che negli anni varia passando per Alessia Marcuzzi ,...Fabio Fulco è diventato papà a 50 anni. La sua compagna 26enne, la modella Veronica Papa ha dato alla luce Agnes. E l'attore napoletano 50enne, a lungo fidanzato con, condivide con i follower tutta la sua gioia della sua nuova vita a tre: 'È il giorno più bello della mia vita' - 'HO COLLABORATO CON DIO' - 'Ieri mattina ho collaborato con Dio per ...Cristina Chiabotto si gode le prime vacanze in tre, in compagnia anche della sua amata piccola Luce Maria. Ecco dove ha soggiornato.