Cristian Zapata riparte dall’Argentina | accettata l’offerta del San Lorenzo

(Di giovedì 15 luglio 2021)era svincolato dal Genoa, ora si appresta a raggiungere Montero al San. Le ultime notizieha salutato il Genoa due settimane fa e, da svincolato, è pronto ad accasarsi in Argentina. Secondo TycSports, il difensore colombiano ex Milan avrebbe accettatodel San, dove firmerebbe un biennale e sarebbe allenato dall’ex Juventus Paolo Montero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LucaDiMarc : @SimoSrs10 @donatony @marifcinter Stanno ancora qui a celebrare Cristian Zapata che ha portato loro un pareggio, il livello - TMit_news : Cristián Zapata svolta: liberato dal Genoa, sarà allenato da Paolo Montero - buoncalcio : Ex Genoa, Cristian Zapata riparte dal San Lorenzo di Almagro - Ribonucleicoo : @RefuerzosCASLA Fabricio Colocinni starring as... CRISTIAN ZAPATA ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristian Zapata

Udinese Blog

Ma per il club orobico non finisce qui:Romero e il neo - atalantino Juan Musso saranno a ... Devono accontenrarsi, invece, Duvane Luis Muriel : la Colombia, infatti, giocherà la Finale ...Anzi hanno deluso, pensando a Luis Muriel e Duvanvolati dall'altra parte dell'oceano con ... La loro Colombia questa notte è stata eliminata in semifinale dall'Argentina (senzaRomero ...Zapata è pronto ad iniziare una nuova esperienza in Argentina dopo la scadenza del suo contratto col Genoa: lo attende Paolo Montero ...Cristian Zapata, che ha detto addio al Genoa dopo la scadenza del contratto, è pronto a ricominciare dall'Argentina. Il 35enne difensore colombiano ...