Advertising

sportli26181512 : Cristante tra gemelline, rinnovo ed elogi di Mou: la Roma aspetta il suo campione: Cristante tra le gemelline, il r… - ismaele_77 : @Sig_Ceretti secondo me comunque pellegrini non va considerato nei 2 ma nei 3. effettivamente anche così avremmo xh… - Maldi___ : @DanielJanfuzato É italiano, hai incassato 120 milioni tra Alisson Salah e li hai buttati su Cristante, Pastore, Un… - liveloveelle : amiche intenditrici più tardi sul mio ig Bondì categoria centrocampisti, sicuro c’è ??Locatelli?? ma aiutatemi a sceg… - Barone76972985 : @MassimoBenesse1 @faberskj Tra l'altro fa fallo su Cristante ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristante tra

La Gazzetta dello Sport

RIPOSO IN FAMIGLIA ? Messa in valigia la medaglia, salutati gli amici Azzurri a Roma,è tornato dalla famiglia, a Forte dei Marmi. Lo aspettavano le sue donne: la compagna Selene, che era a ...Con le rispettive famiglie si godranno qualche giorno a Ibizamusica e spiagge. Passeranno ... Mete italiane poi pere Acerbi visto che il primo trascorrerà una parte delle sue vacanze a ...Bryan, dopo l'Europeo, è tornato dalla famiglia per ricaricare le batterie. Lo aspettavano le sue donne: la compagna Selene e le piccole Aurora e Victoria (4 mesi), ma il club giallorosso non vede l'o ...Il rompete le righe è arrivato . Gli Azzurri di Roberto Mancini, dopo la bella vittoria a Euro2020, partono per le vacanze: un meritato riposo ...