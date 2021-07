Covid, vaccini ai giovani. Lo scienziato israeliano Cohen: “Può accentuare il rischio di miocardite. Bambini? Abbiamo bisogno di dati” (Di giovedì 15 luglio 2021) I vaccini pediatrici rappresentano un tema controverso, attualmente non c’è una strategia uniforme nel mondo occidentale. Alcuni paesi li stanno somministrando (Usa, Israele, Italia), altri invece li hanno limiti solo ai Bambini con patologie pregresse gravi – disabilità neurologiche, problematiche respiratorie -, escludendo quindi i Bambini sani (Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio). A questi va aggiunta una terza via, quella dei paesi che hanno scelto di escludere in toto i Bambini (Portogallo, Irlanda, Norvegia, Islanda). “Fino ai 18 anni i rischi legati al Covid sono irrilevanti”, queste le parole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Ipediatrici rappresentano un tema controverso, attualmente non c’è una strategia uniforme nel mondo occidentale. Alcuni paesi li stanno somministrando (Usa, Israele, Italia), altri invece li hanno limiti solo aicon patologie pregresse gravi – disabilità neurologiche, problematiche respiratorie -, escludendo quindi isani (Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio). A questi va aggiunta una terza via, quella dei paesi che hanno scelto di escludere in toto i(Portogallo, Irlanda, Norvegia, Islanda). “Fino ai 18 anni i rischi legati alsono irrilevanti”, queste le parole ...

Advertising

CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - NicolaPorro : ?? Non basteranno i vaccini, ci richiuderanno lo stesso. Spunta il documento che lo prova: leggete qui ?? - CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - MariangelaScato : Iniziare curare il covid? Senza dare più numeri di decessi,infetti ecc. Si sono creati i vaccini in 3 mesi, si può… - AndreaAsilo : RT @NicolaPorro: ?? Non basteranno i vaccini, ci richiuderanno lo stesso. Spunta il documento che lo prova: leggete qui ?? -