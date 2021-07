Covid, trovati due positivi sul volo Londra Pescara (Di giovedì 15 luglio 2021) Pescara - Due passeggeri su 30 sono risultati positivi al Covid-19; si erano sottoposti a tampone ieri mattina, all'aeroporto d'Abruzzo, appena sbarcati dal volo Londra-Pescara. Si tratta di due giovani. Tutti i viaggiatori a bordo del velivolo dovranno comunque sottoporsi a quarantena obbligatoria di cinque giorni, così come previsto dalle disposizioni nazionali. Si tratta del secondo collegamento i cui passeggeri vengono sottoposti a tampone una volta in aeroporto, in base a quanto stabilito dall'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che impone ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 15 luglio 2021)- Due passeggeri su 30 sono risultatial-19; si erano sottoposti a tampone ieri mattina, all'aeroporto d'Abruzzo, appena sbarcati dal. Si tratta di due giovani. Tutti i viaggiatori a bordo del velidovranno comunque sottoporsi a quarantena obbligatoria di cinque giorni, così come previsto dalle disposizioni nazionali. Si tratta del secondo collegamento i cui passeggeri vengono sottoposti a tampone una volta in aeroporto, in base a quanto stabilito dall'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che impone ...

