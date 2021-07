Covid, studenti italiani positivi in vacanza: 15 fermi in Grecia (Di giovedì 15 luglio 2021) Erano in vacanza in Grecia, saranno costretti a rimanerci ancora per un po’. Come riferisce l’Ansa, circa quindici studenti veneziani, in viaggio per festeggiare la maturità, sono bloccati sull’isola greca di Ios, perché alcuni di loro sono risultati positivi al Covid. Le prime avvisaglie sono arrivate quando una ragazza ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Subito il resto del gruppo si è sottoposto a tamponi: in 5 sono risultati positivi e ora attendono di capire cosa fare. Secondo quanto riferito dal Gazzettino tutti i ragazzi avrebbero ricevuto almeno una dose di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Erano inin, saranno costretti a rimanerci ancora per un po’. Come riferisce l’Ansa, circa quindiciveneziani, in viaggio per festeggiare la maturità, sono bloccati sull’isola greca di Ios, perché alcuni di loro sono risultatial. Le prime avvisaglie sono arrivate quando una ragazza ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Subito il resto del gruppo si è sottoposto a tamponi: in 5 sono risultatie ora attendono di capire cosa fare. Secondo quanto riferito dal Gazzettino tutti i ragazzi avrebbero ricevuto almeno una dose di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid studenti Covid, news. Gelmini: "Su green pass troveremo una via italiana per uso più ampio". LIVE A Dubai bloccati 300 italiani studenti italiani per un focolaio, altri 15 in Grecia. Intanto l'Italia supera la soglia dei 25 milioni di immunizzati, il 46% della popolazione sopra i 12 anni

Bloccati in Grecia 15 ragazzi italiani 13.00 Bloccati in Grecia 15 ragazzi italiani Un gruppo di 15 studenti italiani è bloccato in Grecia, dopo che una ragazza ha mostrato i sintomi del Covid. Hanno fatto i tamponi e in 5 sono risultati positivi. La comitiva di 18enni veneziani era sull'isola di ...

Covid: studenti in vacanza positivi, in 15 bloccati in Grecia Agenzia ANSA Teramo, tornano le Summer Schools per conoscere l’Ateneo In considerazione della larga partecipazione e delle norme anti Covid-19, sarà possibile seguire le Summer School anche in streaming su https://www.youtube.com/user/universitateramo. Gli studenti ...

Summer school dell’Università di Teramo, una settimana per l’orientamento TERAMO – Si svolgeranno in presenza, a partire da lunedì 19 luglio, le Summer Schools dell’Università di Teramo, giornate dedicate agli studenti delle scuole superiori e ai neodiplomati per una scelta ...

