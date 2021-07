Covid, studenti bloccati a Dubai. La madre di una ragazza: "Mia figlia diabetica rischia" (Di giovedì 15 luglio 2021) "Mia figlia è risultata negativa a due tamponi, ma è diabetica e non ha le medicine necessarie per tutto il tempo della quarantena". A raccontarlo a Sky TG24 è Stefania Petaro, madre di una ragazza, che fa parte della comitiva di 270 studenti italiani bloccati a Dubai, dopo che circa 200 di loro sarebbero risultati positivi al coronavirus. La situazione è monitorata dal Consolato italiano nell’Emirato. I ragazzi in queste ore vengono assistiti da un'apposita task force di medici e paramedici. Non ci sarebbero al momento casi di particolare gravità relativi al ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 luglio 2021) "Miaè risultata negativa a due tamponi, ma èe non ha le medicine necessarie per tutto il tempo della quarantena". A raccontarlo a Sky TG24 è Stefania Petaro,di una, che fa parte della comitiva di 270italiani, dopo che circa 200 di loro sarebbero risultati positivi al coronavirus. La situazione è monitorata dal Consolato italiano nell’Emirato. I ragazzi in queste ore vengono assistiti da un'apposita task force di medici e paramedici. Non ci sarebbero al momento casi di particolare gravità relativi al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una quindicina di studenti diciottenni veneziani è bloccata nell'isola greca di Ios, perché alcuni di loro sono ris… - fanpage : Sono oltre 200 gli studenti italiani contagiati a Dubai. - SkyTG24 : Covid Grecia: studenti italiani in vacanza positivi, in 15 bloccati su isola Ios - fracchio_2 : RT @rekotc: Vorrei far notare che @LaStatale impone, agli studenti che volessero chiedere un alloggio universitario, di essere vaccinati co… - Marylu58121349 : RT @rekotc: Vorrei far notare che @LaStatale impone, agli studenti che volessero chiedere un alloggio universitario, di essere vaccinati co… -