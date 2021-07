Covid, Sestili: “+75% contagi in 7 giorni, saremo come Gb in poche settimane” (Di giovedì 15 luglio 2021) “I casi Covid stanno risalendo velocemente, addirittura nell’ultima settimana si registra un +75%. Siamo nel pieno di una crescita esponenziale, con un tempo di raddoppio di 7 giorni. E’ molto probabile che in poche settimane raggiungeremo lo stesso numero di casi del Regno Unito”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’, sul web con un proprio sito www.giorgioSestili.it. “E’ chiaro che il Green pass e l’obbigo vaccinale per alcune categorie sono opzioni da mettere subito in campo”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “I casistanno risalendo velocemente, addirittura nell’ultima settimana si registra un. Siamo nel pieno di una crescita esponenziale, con un tempo di raddoppio di 7. E’ molto probabile che inraggiungeremo lo stesso numero di casi del Regno Unito”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Giorgio, fisico ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’, sul web con un proprio sito www.giorgio.it. “E’ chiaro che il Green pass e l’obbigo vaccinale per alcune categorie sono opzioni da mettere subito in campo”, ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Sestili: '+75% contagi in 7 giorni, saremo come Gb in poche settimane': Il fisico: 'Subito Green pass e obbl… - SecolodItalia1 : Covid, contagi ancora in aumento: sono 2.455. Sestili: «Presto saremo come il Regno Unito» -