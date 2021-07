Covid, Ricciardi: adottare anche in Italia Green Pass alla francese (Di giovedì 15 luglio 2021) Trova consensi anche in Italia il modello del Green Pass esteso, come ha fatto in Francia il presidente Macron. "E' assolutamente giusto portare questo modello in Italia. Bisogna fronteggiare questa quarta ondata, che è minacciosa - ha detto ad Agorà Estate Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza - perché la variante Delta è contagiosissima e quindi c'è la necessità di prendere le misure più adeguata. Quella della Francia è una strategia adeguata". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 luglio 2021) Trova consensiinil modello delesteso, come ha fatto in Francia il presidente Macron. "E' assolutamente giusto portare questo modello in. Bisogna fronteggiare questa quarta ondata, che è minacciosa - ha detto ad Agorà Estate Walter, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza - perché la variante Delta è contagiosissima e quindi c'è la necessità di prendere le misure più adeguata. Quella della Francia è una strategia adeguata".

