Covid | Orlando | ' non c' è ragione per non fare Green pass come Macron'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - Intervistato oggi sul Foglio, il ministro del Lavoro Andreaapre alla propostasul: "Onestamente non vedo una solarazionale per non prendere spunto da quello che il presidente Emmanuelsta facendo in Francia. Naturalmente, essendo un elemento che impatta sul sistema della libertà di movimento e di accesso, un'eventuale decisione in questa direzione deve essere supportata da una valutazione di carattere scientifico. Ma onestamente no: non credo che ci sia un'impercorribilità in assoluto". "Se la presenza della variante ...