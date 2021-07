Covid oggi Toscana, 173 contagi: bollettino 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 173 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.481.807. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 173 ida coronavirus in, 152021, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.481.807.

