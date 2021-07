Covid oggi Toscana, 173 contagi: bollettino 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 173 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Da ieri, registrato un morto. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.481.807. I nuovi casi (169 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico) sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 173 ida coronavirus in, 152021, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Da ieri, registrato un morto. "I nuovi casi registrati insono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.481.807. I nuovi casi (169 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico) sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno ...

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI COVID, STASERA NUOVA OPEN NIGHT Oggi, giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle ore 23, tutti i liguri… - SkyTG24 : Covid, in Sicilia zona rossa a Riesi: prorogata a Mazzarino. DIRETTA - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - zazoomblog : Covid oggi Toscana 173 contagi: bollettino 15 luglio - #Covid #Toscana #contagi: #bollettino - intoscana : #COVID19, sono 173 in più rispetto a ieri i nuovi casi in #Toscana; le persone ricoverate oggi sono complessivament… -