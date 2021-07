Covid oggi Sardegna, 112 contagi e 1 morto: bollettino 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 112 i nuovi contagi in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 luglio. Registrato inoltre un altro morto. Sono 5.620 i test in più eseguiti. I ricoveri ospedalieri sono 42 pazienti (-6 rispetto al report precedente), 3 in terapia intensiva (+2). La Regione – visti i numeri, in netta risalita, delle ultime settimane – sta ipotizzando nuovi controlli agli arrivi nell’Isola. Nel monitoraggio odierno, fanno sapere dalla Regione, è presente il risultato di un riallineamento fra il database dell’ISS e il dato presente nel flusso informativo del Ministero della Salute e Protezione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 112 i nuoviinsecondo ildi, 15. Registrato inoltre un altro. Sono 5.620 i test in più eseguiti. I ricoveri ospedalieri sono 42 pazienti (-6 rispetto al report precedente), 3 in terapia intensiva (+2). La Regione – visti i numeri, in netta risalita, delle ultime settimane – sta ipotizzando nuovi controlli agli arrivi nell’Isola. Nel monitoraggio odierno, fanno sapere dalla Regione, è presente il risultato di un riallineamento fra il database dell’ISS e il dato presente nel flusso informativo del Ministero della Salute e Protezione ...

