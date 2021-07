Covid oggi Lazio, 353 contagi. A Roma 178 casi (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 353 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione che evidenzia un’ulteriore diffusione della variante Delta. Registrato un morto. A Roma, i casi sono 178. I nuovi positivi sono stati rilevati su quasi 9mila tamponi e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 25mila test. I ricoverati sono 105 (-16), le terapie intensive sono 25, i guariti sono 190. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,3%. Il quadro epidemiologico mostra un ulteriore incremento della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 353 ida coronavirus nel, 15 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione che evidenzia un’ulteriore diffusione della variante Delta. Registrato un morto. A, isono 178. I nuovi positivi sono stati rilevati su quasi 9mila tamponi e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 25mila test. I ricoverati sono 105 (-16), le terapie intensive sono 25, i guariti sono 190. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,3%. Il quadro epidemiologico mostra un ulteriore incremento della ...

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI COVID, STASERA NUOVA OPEN NIGHT Oggi, giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle ore 23, tutti i liguri… - SkyTG24 : Covid, in Sicilia zona rossa a Riesi: prorogata a Mazzarino. DIRETTA - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - LuigiF97101292 : RT @lucabattanta: @SorellaBaderla @dottorbarbieri esatto e Macron anche oggi ne dice una folle sulla quarantena. E vale per tutti i positiv… - SardusAutocton : RT @GianandreaGaian: Green Pass? Eppure ricordo che: - il prof Palù disse in tv che per virus a bassa mortalità come il Covid non si fanno… -