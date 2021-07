Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 15 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione – da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto, da Sicilia a Piemonte – su variante delta, contagi, ricoveri, morti. Mentre si discute sull’uso del Green Pass, numeri e ultime notizie sui vaccini dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: Sono 173 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Ildi, giovedì 152021, con dati e news dellae regione per regione – da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto, da Sicilia a Piemonte – su variante delta,, ricoveri, morti. Mentre si discute sull’uso del Green Pass, numeri e ultime notizie sui vaccini dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle: Sono 173 ida coronavirus in Toscana, 152021, secondo i dati del ...

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI COVID, STASERA NUOVA OPEN NIGHT Oggi, giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle ore 23, tutti i liguri… - SkyTG24 : Covid, in Sicilia zona rossa a Riesi: prorogata a Mazzarino. DIRETTA - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - P300it : #F1: la McLaren ha annunciato che tre membri del team, incluso il CEO Zak Brown, sono risultati positivi oggi ad un… - mlaudato81 : RT @NatangeloM: Commissari Tecnici-scientifici - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #greenpassobbligatorio #covid #bo… -