Covid oggi Campania, 234 contagi: bollettino 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 234 contagi da coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 15 luglio 2021. I nuovi casi sono stati rilevati su 8.590 tamponi molecolari. Un decesso nelle ultime 48 ore. In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 195 i pazienti ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 234da coronavirus insecondo i dati deldi, 152021. I nuovi casi sono stati rilevati su 8.590 tamponi molecolari. Un decesso nelle ultime 48 ore. Insono 12 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 195 i pazienti ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI COVID, STASERA NUOVA OPEN NIGHT Oggi, giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle ore 23, tutti i liguri… - SkyTG24 : Covid, in Sicilia zona rossa a Riesi: prorogata a Mazzarino. DIRETTA - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - occhio_notizie : Covid in Irpinia, sono 9 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore | IL BOLLETTINO - Marika210273 : RT @CciaaMarTir: ?? Ascolta il podcast dello ??????? #SportelloPuntoImpresa, oggi parliamo dei contributi della @regionetoscana agli acquacolt… -